В Казани «ректорский десант» российских вузов обсудит вопросы теологии в научно-образовательном пространстве

14–15 октября 2021 г. в Казани состоится Международная научно-практическая конференция «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России». Научная конференция пройдет в рамках V Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Теология в научно-образовательном пространстве: теория, история, практика межрелигиозного и межкультурного диалога в ситуации глобальных вызовов». Мероприятие организуется с учетом профилактических антиковидных мер безопасности.

Головным организатором конференции является Ассоциация образовательных организаций «Научно-образовательная теологическая ассоциация» (НОТА). Организатором конференции является ЧУВО «Российский исламский институт»; соорганизаторами – Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Казанская епархия Русской Православной Церкви, Казанская православная духовная семинария, при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

В работе конференции, которая будет проходить в смешанном формате, примут участие представители министерств и ведомств РФ и РТ, свыше 10 ректоров, а также других представителей около 40 вузов России, реализующих направление подготовки «Теология», в том числе исламских религиозных вузов. Всего планируется участие более 200 представителей светского и религиозного научно-образовательного сообщества России, в том числе религиозные деятели, органы исполнительной власти.

Так, среди представителей структур власти ожидается участие главного советника Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней политики Администрации Президента РФ Андрея Третьякова, первого замминистра образования и науки РТ Андрея Поминова и заместителя руководителя АП РТ Александра Терентьева. От научной образовательной теологической ассоциации (НОТА) ожидается приветствие ее президента, ректора ОЦАД митрополита Волоколамского Илариона и Председателя экспертного совета ВАК по теологии Дмитрия Шмонина. Ислам и православие в России также будут представлены солидным составом, в том числе муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным и председателем Совета по исламскому образованию России, председателем совета исламского образования, заместителем муфтия РТ Рафиком хазратом Мухамметшиным, митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Кроме того, в работе конференции примет участие главный раввин РТ – Реб Ицхак Горелик.

Среди экспертов будут ректоры, проректоры и преподаватели исламских институтов Дагестана, Чечни, ЦДУМ, БИА, а также ректоры и представители светских вузов: Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Пятигорского госуниверситета, Российского госуниверситета, Московского педагогического госуниверситета и др. Кроме того, к работе конференции присоединятся Халид аль-Ябхуни – доктор арабских и исламских исследований, ректор Университета гуманитарных наук им. Мухаммада бин Зайеда (г. АбуДаби, ОАЭ), преподаватели Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», Университета им. Сиди Мухаммеда бин Абдуллы (г. Фес, Марокко) и Университета им. Сабахаддина Заима (г. Стамбул, Турция).

Основными направлениями работы конференции станут вопросы духовной безопасности страны, межрелигиозного согласия, государственно-религиозных отношений, гражданской идентичности верующих россиян, защиты культурного многообразия, формирования культуры научно-исследовательского мышления студента-теолога, методических и методологических подходов и современных решений, взаимодействия научно-педагогических и религиозных сообществ, консолидации усилий учёных и преподавателей светских и духовных учебных заведений разных религиозных традиций для выработки единого межрелигиозного научного поля.

Пленарное заседание конференции «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России» состоится 14 октября 2021 года в ГТРК «Корстон» (Ершова, д. 1а) в 09:00 часов.

15 октября мероприятия Международной научно-практической конференции продолжатся в стенах Российского исламского института, где планируется проведение (в формате телемоста РИИ – КазДС) секций: «Теология и образование: культура научного мышления», «Теология и духовно-нравственная культура народов России: пример взаимодействия христианской и исламской теологии духовных и светских учебных заведений»; «Теология и ценности: ресурс традиционных религий». Конференция завершится мастер-классами «Теоцентрическая модель воспитания студента направления 48.04.01 Теология» и «Место теологии в программе воспитательной работы образовательной организации высшей школы».

Формат проведения конференции предполагает очно-дистанционное участие. С учетом пандемии, к работе конференции некоторые эксперты присоединятся на сайте Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) http://nota-theology.ru/.

Открытие конфренции состоится 14 октября 2021 года в 9.00 часов в отеле “Корстон”.

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