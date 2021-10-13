Филологи объявили результаты акции «Татарча диктант» и рассказали о частых ошибках

В Казанском федеральном университете завершили проверку работ участников акции «Татарча диктант». Филологи рассказали о самых частых ошибках участников.

В этом году во всемирной образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке «Татарча диктант» приняли участие 1 023 738 человек. По сравнению с прошлым годом количество участников возросло почти втрое.

Всего по миру было организовано 4723 площадки, из них 2029 – в Татарстане. Акция прошла в 71 регионе России, 34 странах мира. Нововведением с этого года стала возможность написания диктанта прямо на смартфоне с помощью татарской клавиатуры – таким шансом воспользовались 8219 человек.

Текст для татарстанских участников был взят из произведения Гумера Баширова «Чишмә моңы ничек җыр булды?» или «Родник как песня». Работы участников проверяли 19 лингвистов, профессоров, докторов филологических наук.

Выяснилось, что самые часто встречающиеся фонетические ошибки диктанта – это недочеты, связанные с правильным написанием арабо-персидских заимствований. Например, в словах «гомер» («жизнь»), «Гомәр» («Гумер2), «пәйда» («появление»), «тәэсир» («влияние»), «мөрәҗәгать» («обращение»), «әмма» («но»). Помимо этого, частыми ошибками были слитное написание частиц «да», «дә», «та», «тә», «гына», «генә», «ук», «үк», «ла», «лә», «ләбаса», «бит», «ич».

Самые частые пунктуационные ошибки были связаны с обособлением обстоятельств, вводных слов, а также неправильным употреблением пунктуационных знаков.

kazanfirst.ru