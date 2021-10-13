В Москве пройдет лекция о Сююмбике

16 октября, в Татарском-культурном центре г. Москвы пройдет лекция профессора Александра Черёмина «Сююн-Бике — краса и гордость». Александр Черёмин – историк, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.
в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.10.2021 0 7
16 октября, в Татарском-культурном центре г. Москвы пройдет лекция профессора Александра Черёмина «Сююн-Бике — краса и гордость». Александр Черёмин – историк, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.