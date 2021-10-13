tatruen
Главная / Новости / В Москве пройдет лекция о Сююмбике
В Москве пройдет лекция о Сююмбике

В Москве пройдет лекция о Сююмбике

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.10.2021 0 7

16 октября, в Татарском-культурном центре г. Москвы пройдет лекция профессора Александра Черёмина  «Сююн-Бике — краса и гордость».  Александр Черёмин – историк, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств.

avtonomiya.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.