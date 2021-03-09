Число серий мультфильма «Учим татарский с Ак Буре» приближается к 30

Стало хорошей традицией всей семьей смотреть новые серии мультфильма «Учим татарский с Ак Буре», общее число которых стремительно приближается к 30!

В новой серии волчонок впервые заговорил и на английском!

Теперь изучать языки и традиции с Ак Буре и его друзьями еще проще и интереснее.

Сразу пять новых серий можно увидеть на сайте Автономии татар Москвы по ссылке:

Напомним, что проект «Учим татарский с Ак Буре» был презентован в Татарском культурном центре Москвы в декабре 2020 года.

Создатели проекта Автономия татар Москвы, студия «Татармультфильм» и меценат Рустэм Эльбрусович Магдеев отмечают, что за время реализации проект вызвал огромный интерес у зрителей, получил ободрение в Министерстве культуры Республики Татарстан и Министерстве образования Республики Татарстан, а вместе с главными героями мультфильма, татарский язык изучают в различных уголках мира.