Итоги литературного конкурса чтецов «Туган тел»

С 01 февраля по 05 марта 2021 года проходил литературный конкурс чтецов «Туган тел», посвященный Году родного языка и народного единства в Республике Татарстан. В конкурсе принимали участие обучающиеся общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования Артинского, Ачитского городского округов, Нижнесергинского муниципального района и МО Красноуфимский округ. Многие ученики для конкурса выбрали отрывки из произведений татарских классиков Г.Баширова, Х.Такташа, Ф.Амирхана, а так же стихи героя-поэта Мусы Джалиля.

Конкурс проводится ежегодно с целью пропаганды литературных ценностей татарского народа, повышения интереса к творчеству татарских классиков и выявления талантливых чтецов.

Итог конкурса (возрастная категория 5-7 классы):

1-е место: Бархаева Ландыш, филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» – «Артя-Шигиринская ООШ», Артинский городской округ (педагог Бархаева Резеда Рамазановна).

Музафаров Музафар, МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, Нижнесергинский муниципальный район (педагог Вахитова Гульнара Гизатовна).

2-е место: Шафагатова Вероника, МБОУ ЦО «Наследие» д. Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район, (педагог Исмагилова Фарида Муллаевна).

3-е место: Бархаев Ринат, филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» – «Артя-Шигиринская ООШ», Артинский городской округ (педагог Бархаева Резеда Рамазановна).

-Харисов Максим, МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ», Ачитский городской округ (педагог Гамалиева Анфиза Гусмановна).

Возрастная категория 8-9 классы

1-е место: Самсеева Алсу, МБОУ ЦО «Наследие» д. Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район, (педагог Исмагилова Фарида Муллаевна).

Нуруллина Луиза, МБОУ ЦО «Наследие» д. Урмикеево, Нижнесергинский муниципальный район, (педагог Исмагилова Фарида Муллаевна).

2-е место: Ибраева Эвелина, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский городской округ (педагог Ахунова Светлана Марсовна).

-Харисова Виктория, МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ», Ачитский городской округ (педагог Гамалиева Анфиза Гусмановна).

3-е место: Габделахатов Данил, филиал МКОУ АГО «Заринская СОШ «-«Гайнинская ООШ», Ачитский городской округ (педагог Гибашева Раиля Мухаматнуровна).

Победители награждены Дипломами, а педагоги Благодарственными письмами Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области. Желаем и дальнейшего тесного сотрудничества во благо сохранения родного языка и популяризации творческого наследия татарского народа.

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