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В селе Новое Мансуркино прошел весенний праздник «Карга боткасы»

В селе Новое Мансуркино прошел весенний праздник «Карга боткасы»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.03.2021 0 11

7 марта в селе Новое Мансуркино м.р. Похвистневский провели праздник татарского народа «Карга боткасы» («Грачиная каша» или проводы зимы по-татарски).

Открыл мероприятие Глава поселения И. Х. Гизатуллин.  Он поздравил всех женщин  с Международным женским днем.

Продолжилось мероприятие на улице, где варились 3 вида каши на костре, кипели самовары, столы накрыты блинами и сладостями. Для детей провели игры: перетягивание каната, дартс, прыжки со скакалкой, поднятие гири, а для самых маленьких детей — срезание предметов с завязанными глазами.

samtatnews.ru

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