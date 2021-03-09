В селе Новое Мансуркино прошел весенний праздник «Карга боткасы»

7 марта в селе Новое Мансуркино м.р. Похвистневский провели праздник татарского народа «Карга боткасы» («Грачиная каша» или проводы зимы по-татарски).

Открыл мероприятие Глава поселения И. Х. Гизатуллин. Он поздравил всех женщин с Международным женским днем.

Продолжилось мероприятие на улице, где варились 3 вида каши на костре, кипели самовары, столы накрыты блинами и сладостями. Для детей провели игры: перетягивание каната, дартс, прыжки со скакалкой, поднятие гири, а для самых маленьких детей — срезание предметов с завязанными глазами.

samtatnews.ru