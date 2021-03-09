В Казани состоится открытие выставки «Возрождённая мечта поколений», приуроченной к 25-летию с момента начала строительства мечети Кул Шариф

11 марта 2021 года в 14:00 в Музее исламской культуры Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие выставки «Возрожденная мечта поколений». Выставка приурочена к 25-летию начала строительства мечети Кул Шариф.

Авторские модели и эскизы архитекторов А. Саттарова и И. Сайфуллина из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» показывают непростой поиск образа мечети. Документы, предоставленные Государственным архивом Республики Татарстан, демонстрируют особое внимание общества и руководства России и Татарстана к строительству «моста, соединяющего прошлое и будущее».

Фотографии и документы из личных архивов первого имама мечети З. Галиуллина, председателя Союза архитекторов Татарстана Ф. Забировой, главного архитектора «Казанского Кремля» Р. Забирова позволяют проследить весь процесс возведения мусульманского храма: от конкурса проектов до торжественного открытия.

Произведения татарстанских художников из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» показывают интерес к образу исторической и современной мечети на кремлевском холме.

Специально для выставки были подготовлены интервью с общественными деятелями, архитекторами и оформителями мечети. Интервью и кадры архивной видеохроники воссоздают атмосферу, существовавшую вокруг строительства мечети, показывают широкую общественную поддержку проекта.

Мечеть Кул Шариф – памятник духовности татарского народа и один из шедевров современной мусульманской архитектуры. Приглашаем Вас познакомиться с историей возрождения «мечты поколений».

Выставка продлится до 10 июня 2021 года.