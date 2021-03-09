В городе Тосно открылась выставка татарстанской художницы Полины Илюшкиной

4 марта в Тосненском Дворце культуры состоялось открытие персональной выставки татарстанской художницы Полины Илюшкиной в сопровождении оркестра RENAISSANCE «С мольбертом по земному шару», посвященной Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан и, приуроченной к Международному женскому дню.

В церемонии открытия приняли участие: Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров, начальник отдела по культуре и туризму администрации Тосненского района Ленинградской области Елена Худякова, директор Тосненского Дворца культуры Светлана Казакова, председатель общественной организации «Татарское общество Тосненского района Ленинградской области «Изге юл»» Иняятулла Кутуев,

руководитель и ведущий Дворца культуры г. Тосно Борис Чернышов.

Также на открытие выставки были приглашены горожане, татарская общественность и СМИ.

От имени Постпредства Республики Татарстан, Дамир Сабиров выступил приветственным словом и вручил Полине Илюшкиной Почетную грамоту Министерства культуры Республики Татарстан за большой вклад в развитие культуры.

На вернисаже звучали музыкальные татарские произведения в собственной обработки оркестра Ренессанс.

Казанская художница Илюшкина Полина Валериевна подготовила совместно с оркестром «Ренессанс» художественно-музыкальную выставку «С мольбертом по земному шару», посвященную Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, состоящую из серии живописных и графических работ в музыкальном сопровождении камерного оркестра RENAISSANCE. Тематика выставки – буддистские и исламские страны, а также картины, написанные на родине художницы в славном Татарстане, о трудовых свершениях трудящихся Татарстана и знаковые места республики в живописи и графике. На выставке представлены картины, написанные в Китае, Иране, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, России, Турции, Вьетнаме, Мьянме, Шри- Ланке, Сербии, Словакии, Египте, Мальдивах и др. странах в 2011-2019 гг. с натуры и в мастерской художницы.

Илюшкина Полина Валериевна родилась в г. Казани. 2005-2009г. – училась в Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина. В 2015г. – окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова. C 2018г. принята в Творческую мастерскую живописи Российской академии художеств в г. Казани.

Полина Илюшкина является членом Союза Художников России и Творческого Союза Художников России. Участник международных, академических пленэров и арт-симпозиумов в России, Венгрии, Словакии, Сербии, Египте, Китае, Индии. Провела ряд персональных музыкально-художественных выставок в Берлине в Российском доме науки и культуры RUSSISCH; в Московском доме национальностей, в выставочном зале Поволжского отделения Российской академии художеств «Лаврушинский, 15»; в Санкт-Петербургском Доме национальностей, в Доме Дружбы Ленинградской области; в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области; в художественной галерее г. Кириши; во Дворце культуры г. Тосно; в Казани в Галерее современного искусства при ГМИИ РТ, Национальном музее РТ, Доме Дружбы народов, НКЦ «Казань» и др.; в Альметьевской картинной галерее имени Г.А. Стефановского. Произведения художницы находятся в фонде Российской академии художеств, государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка продлится до середины апреля.

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