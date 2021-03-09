Председателю татарского центра Кашкадарьи вручена высокая награда

7 марта 2021 года в Хакимияте Кашкадарьинской области состоялось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.

На мероприятии Хаким области Мирзаев З.Т. вручил руководителю Татаро-башкирского национального культурного центра Кашкадарьинской области Фирюзе Тимуровне Ихсановой нагрудной знак «Мўътабар аёл».

Знак присуждается женщинам и девушкам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства, внесшим своим плодотворным трудом достойный вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства.

В этом году в Республике Узбекистан данной награды удостоены 279 женщин, а всего 577. Впервые нагрудные знаки «Мўътабар аёл»были вручены в марте 2019 года.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан