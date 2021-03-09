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В Азнакаево прошел муниципальный этап национальнго фестиваля детского народного творчества «Без бергә».

В Азнакаево прошел муниципальный этап национальнго фестиваля детского народного творчества «Без бергә».

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 09.03.2021 0 3

На базе ЦДТ г.Азнакаево прошел муниципальный этап национальнго фестиваля детского народного творчества «Без бергә».

В нем участвовали 17 школ города и района и 2 учреждения дополнительного образования.

Конкурс проходил по номинациям: народный вокал (соло), народный вокальный ансамбль, жестовое пение, хореография, инструментальный ансамбль, художественное чтение, театр мод, театральное творчество, инклюзивный театр. Также были номинации для взрослых: «Творческая семья», «Крылья творчества».

В фестивале приняло участие 235 учащихся, 27 педагогов и 4 семьи.

Победители примут участие на зональном этапе, который пройдет 3 апреля в г. Бугульма.

aznakaevo-rt.ru

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