В Азнакаево прошел муниципальный этап национальнго фестиваля детского народного творчества «Без бергә».

На базе ЦДТ г.Азнакаево прошел муниципальный этап национальнго фестиваля детского народного творчества «Без бергә».

В нем участвовали 17 школ города и района и 2 учреждения дополнительного образования.

Конкурс проходил по номинациям: народный вокал (соло), народный вокальный ансамбль, жестовое пение, хореография, инструментальный ансамбль, художественное чтение, театр мод, театральное творчество, инклюзивный театр. Также были номинации для взрослых: «Творческая семья», «Крылья творчества».

В фестивале приняло участие 235 учащихся, 27 педагогов и 4 семьи.

Победители примут участие на зональном этапе, который пройдет 3 апреля в г. Бугульма.