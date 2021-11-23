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Член Алтайского Центра татарской культуры «Дулкын» стала лауреатом региональной премии

Член Алтайского Центра татарской культуры «Дулкын» стала лауреатом региональной премии

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.11.2021 0 10

Член Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) Муратова Асыя Хабибулловна стала лауреатом региональной премии. Она победила в конкурсе на соискание премии Губернатора Алтайского края им. Степана Павловича Титова.

Асыя Хабибулловна 35 лет проработала учителем истории и обществознания МБОУ Шипуновской средней общеобразовательной школы имени А.В. Луначарского. За эти годы Асыя Хабибулловна проявила себя как опытный, эрудированный учитель, глубоко знающий содержание учебных предметов и владеющий методикой преподавания.

В 2010 году она была утверждена ректором общественного Университета по жилого человека, созданного по ее инициативе. Университет ведет работу уже 11 лет и постоянно расширяет программу для слушателей.

Алтайская краевая общественная организация 
“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)

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