Член Алтайского Центра татарской культуры «Дулкын» стала лауреатом региональной премии

Член Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) Муратова Асыя Хабибулловна стала лауреатом региональной премии. Она победила в конкурсе на соискание премии Губернатора Алтайского края им. Степана Павловича Титова.

Асыя Хабибулловна 35 лет проработала учителем истории и обществознания МБОУ Шипуновской средней общеобразовательной школы имени А.В. Луначарского. За эти годы Асыя Хабибулловна проявила себя как опытный, эрудированный учитель, глубоко знающий содержание учебных предметов и владеющий методикой преподавания.

В 2010 году она была утверждена ректором общественного Университета по жилого человека, созданного по ее инициативе. Университет ведет работу уже 11 лет и постоянно расширяет программу для слушателей.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)