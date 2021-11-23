В Татарстане определены победители фестиваля детских юношеских театров

Республиканский фестиваль детских юношеских театров проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
Цель конкурса: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.
Республиканский фестиваль детских юношеских театров проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
Цель конкурса: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.
Организаторы: Министерство образования и науки Республики Татарстан, редакция журналов «Салават күпере» и «Сәхнә».
Участники: детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана.
Жюри:
Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;
Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;
Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;
Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;
Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.
Выступления коллективов оценивались согласно следующим возрастным категориям:
1) 3-6 лет (дошкольный возраст);
2) 7-11 лет (младший школьный возраст);
2) 12-14 лет (средний школьный возраст);
3) 15-17 лет (старший школьный возраст).
Этапы фестиваля:
I этап – заочный – до 8 октября 2021 года.
Управлениями (отделами) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ оргкомитету поданы заявки и видеоматериалы на участие в заочном этапе фестиваля. Всего членами жюри рассмотрено 218 заявок.
По итогам оценки отобраны участники заключительного этапа фестиваля в количестве 100 театральных коллективов.
II этап –заключительный – до 29 октября 2021 года.
В связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заключительный этап фестиваля проведен в дистанционном формате. Выступления театральных коллективов оценивались по видеозаписям.
Рассмотрено 100 заявок, определены победители и призеры фестиваля – их 34: 2 обладателя Гран-при, призеры (1,2,3 места) в каждой номинации, 5 номинантов – в каждой номинации.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 25 ноября в 11:00 в Доме Дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.
Республиканский фестиваль детских юношеских театров проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».
Цель конкурса: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.
Организаторы: Министерство образования и науки Республики Татарстан, редакция журналов «Салават күпере» и «Сәхнә».
Участники: детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана.
Жюри:
Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;
Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;
Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;
Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;
Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.
Выступления коллективов оценивались согласно следующим возрастным категориям:
1) 3-6 лет (дошкольный возраст);
2) 7-11 лет (младший школьный возраст);
2) 12-14 лет (средний школьный возраст);
3) 15-17 лет (старший школьный возраст).
Этапы фестиваля:
I этап – заочный – до 8 октября 2021 года.
Управлениями (отделами) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ оргкомитету поданы заявки и видеоматериалы на участие в заочном этапе фестиваля. Всего членами жюри рассмотрено 218 заявок.
По итогам оценки отобраны участники заключительного этапа фестиваля в количестве 100 театральных коллективов.
II этап –заключительный – до 29 октября 2021 года.
В связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заключительный этап фестиваля проведен в дистанционном формате. Выступления театральных коллективов оценивались по видеозаписям.
Рассмотрено 100 заявок, определены победители и призеры фестиваля – их 34: 2 обладателя Гран-при, призеры (1,2,3 места) в каждой номинации, 5 номинантов – в каждой номинации.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 25 ноября в 11:00 в Доме Дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.
Участники: детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана.
Жюри:
Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;
Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;
Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;
Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;
Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.
Выступления коллективов оценивались согласно следующим возрастным категориям:
1) 3-6 лет (дошкольный возраст);
2) 7-11 лет (младший школьный возраст);
2) 12-14 лет (средний школьный возраст);
3) 15-17 лет (старший школьный возраст).
Этапы фестиваля:
I этап – заочный – до 8 октября 2021 года.
Управлениями (отделами) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ оргкомитету поданы заявки и видеоматериалы на участие в заочном этапе фестиваля. Всего членами жюри рассмотрено 218 заявок.
По итогам оценки отобраны участники заключительного этапа фестиваля в количестве 100 театральных коллективов.
II этап –заключительный – до 29 октября 2021 года.
В связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заключительный этап фестиваля проведен в дистанционном формате. Выступления театральных коллективов оценивались по видеозаписям.
Рассмотрено 100 заявок, определены победители и призеры фестиваля – их 34: 2 обладателя Гран-при, призеры (1,2,3 места) в каждой номинации, 5 номинантов – в каждой номинации.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 25 ноября в 11:00 в Доме Дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.).