В Татарстане определены победители фестиваля детских юношеских театров

Республиканский фестиваль детских юношеских театров проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Цель конкурса: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.

Республиканский фестиваль детских юношеских театров проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Цель конкурса: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Татарстан, редакция журналов «Салават күпере» и «Сәхнә».

Участники: детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана.

Жюри:

Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;

Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;

Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;

Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;

Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.

Выступления коллективов оценивались согласно следующим возрастным категориям:

1) 3-6 лет (дошкольный возраст);

2) 7-11 лет (младший школьный возраст);

2) 12-14 лет (средний школьный возраст);

3) 15-17 лет (старший школьный возраст).

Этапы фестиваля:

I этап – заочный – до 8 октября 2021 года.

Управлениями (отделами) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ оргкомитету поданы заявки и видеоматериалы на участие в заочном этапе фестиваля. Всего членами жюри рассмотрено 218 заявок.

По итогам оценки отобраны участники заключительного этапа фестиваля в количестве 100 театральных коллективов.

II этап –заключительный – до 29 октября 2021 года.

В связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заключительный этап фестиваля проведен в дистанционном формате. Выступления театральных коллективов оценивались по видеозаписям.

Рассмотрено 100 заявок, определены победители и призеры фестиваля – их 34: 2 обладателя Гран-при, призеры (1,2,3 места) в каждой номинации, 5 номинантов – в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 25 ноября в 11:00 в Доме Дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.

Республиканский фестиваль детских юношеских театров проводится в рамках реализации государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Цель конкурса: формирование у детей духовной культуры и бережного отношения к национальному наследию татарского народа.

Организаторы: Министерство образования и науки Республики Татарстан, редакция журналов «Салават күпере» и «Сәхнә».

Участники: детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана.

Жюри:

Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;

Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;

Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;

Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;

Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.

Выступления коллективов оценивались согласно следующим возрастным категориям:

1) 3-6 лет (дошкольный возраст);

2) 7-11 лет (младший школьный возраст);

2) 12-14 лет (средний школьный возраст);

3) 15-17 лет (старший школьный возраст).

Этапы фестиваля:

I этап – заочный – до 8 октября 2021 года.

Управлениями (отделами) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ оргкомитету поданы заявки и видеоматериалы на участие в заочном этапе фестиваля. Всего членами жюри рассмотрено 218 заявок.

По итогам оценки отобраны участники заключительного этапа фестиваля в количестве 100 театральных коллективов.

II этап –заключительный – до 29 октября 2021 года.

В связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заключительный этап фестиваля проведен в дистанционном формате. Выступления театральных коллективов оценивались по видеозаписям.

Рассмотрено 100 заявок, определены победители и призеры фестиваля – их 34: 2 обладателя Гран-при, призеры (1,2,3 места) в каждой номинации, 5 номинантов – в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 25 ноября в 11:00 в Доме Дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.

Участники: детские театральные коллективы дошкольных и общеобразовательных организаций Татарстана.

Жюри:

Хуснутдинов Зиннур Зиятдинович – председатель жюри, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Республиканской премии им.М.Джалиля и Г.Исхаки, руководитель филиала журналов акционерного общества «ТАТМЕДИА» – «Сәхнә» и «Салават күпере»;

Фазлиев Рамиль Радикович – главный режиссер Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, Заслуженный деятель искусств РТ;

Камалиев Ильфат Дамирович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный и народный артист РТ;

Хафизов Ильфак Ильшатович – артист Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина;

Калимуллин Фанис Хафизуллович – артист Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, Заслуженный артист РТ.

Выступления коллективов оценивались согласно следующим возрастным категориям:

1) 3-6 лет (дошкольный возраст);

2) 7-11 лет (младший школьный возраст);

2) 12-14 лет (средний школьный возраст);

3) 15-17 лет (старший школьный возраст).

Этапы фестиваля:

I этап – заочный – до 8 октября 2021 года.

Управлениями (отделами) образования исполнительных комитетов муниципальных образований РТ оргкомитету поданы заявки и видеоматериалы на участие в заочном этапе фестиваля. Всего членами жюри рассмотрено 218 заявок.

По итогам оценки отобраны участники заключительного этапа фестиваля в количестве 100 театральных коллективов.

II этап –заключительный – до 29 октября 2021 года.

В связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заключительный этап фестиваля проведен в дистанционном формате. Выступления театральных коллективов оценивались по видеозаписям.

Рассмотрено 100 заявок, определены победители и призеры фестиваля – их 34: 2 обладателя Гран-при, призеры (1,2,3 места) в каждой номинации, 5 номинантов – в каждой номинации.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 25 ноября в 11:00 в Доме Дружбы народов Татарстана (г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57.).

mon.tatarstan.ru