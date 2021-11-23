Василь Шайхразиев прибыл в Саудовскую Аравию

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в Международный аэропорт города Джидда. В Саудовской Аравии он находится с рабочей поездкой в составе делегации во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

24 ноября Василь Шайхразиев примет участие в заседании группы “Россия — Исламский мир”. Президент Татарстана встретится и с активом татарских общественных организаций Саудовской Аравии. Модератор встречи-Василь Шайхразиев.