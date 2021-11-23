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В Красноярском крае прошел двухдневный краевой семинар II этапа реализации проекта «Саклап калу…»  (Сохранить истоки…)

В Красноярском крае прошел двухдневный краевой семинар II этапа реализации проекта «Саклап калу…»  (Сохранить истоки…)

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.11.2021 0 4

17-18 ноября прошел двухдневный краевой семинар II этапа реализации проекта  «Саклап калу…»  (Сохранить истоки…).  Первый этап проекта был реализован в августе 2021 года с выездом в Пировский район.

Проект реализовывается за счет субсидии министерства культуры Республики Татарстан.

В семинаре приняли участие представители из 11 городских и муниципальных образований края. Это руководители, художественные руководители клубных учреждений и сотрудники сельских библиотек, расположенных на территории «столыпинских» татарских деревень. Города были представлены руководителями татарских клубов и самодеятельных коллективов.

С лекциями выступили: Лузан В. С.- доктор культурологии, профессор, доцент СФУ, директор Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, Оболдина Н. А- начальник отдела  Государственного центра народного творчества Красноярского края,  Козлова Л.П. – заведующая отделом КГБУК «Центр культурных инициатив»,  Подберезкина Л.З. – к.ф.н., доцент СФУ  и другие.

На первом этапе перед работниками культуры северных территорий края выступили заведующая отделением народного творчества ГЦНТ С.В. Калинина  и ведущий методист ГЦНТ Д.А. Концур, а также Глава муниципального округа А.И. Евсеев и председатель Совета Татарской РНКА «ЯР» В.И. Файзуллин.

Семинар прошел в активном поиске новых направлений деятельности учреждений культуры, расположенных на территории национальных поселений, по сохранению культуры, традиций и языка своего народа. Было уделено большое внимание вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения,  сотрудничеству общественных организаций с органами власти на местах.

Для участников, были подготовлены фотовыставки.

Всем лекторам на память об этом семинаре были вручены книги «Татары. 100 лет на берегах Енисея, Земля, ставшая судьбой» и Благодарственные письма.

Вагиз Файзуллин

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