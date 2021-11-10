Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправляется с рабочей поездкой в город Иркутск.

Здесь запланированы деловые встречи с заместителем губернатора Андреем Юрьевичем Бунёвым и Заместителем руководителя аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Еленой Алексеевной Терпуговой, встреча с мэром Пивоварихинского МО, а также с татарской общественностью Иркутской области.

Также Руководитель Исполкома посетит Пивоварихинский мемориальный комплекс, Соборную мечеть Иркутской области и др.