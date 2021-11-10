tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров отправляется с рабочей поездкой в город Иркутск
Данис Шакиров отправляется с рабочей поездкой в город Иркутск

Данис Шакиров отправляется с рабочей поездкой в город Иркутск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 10.11.2021 0 3

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров отправляется с рабочей поездкой в город Иркутск.

Здесь запланированы деловые встречи с заместителем губернатора Андреем Юрьевичем Бунёвым и Заместителем руководителя аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Еленой Алексеевной Терпуговой, встреча с мэром Пивоварихинского МО, а также с татарской общественностью Иркутской области.

Также Руководитель Исполкома посетит Пивоварихинский мемориальный комплекс, Соборную мечеть Иркутской области и др.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.