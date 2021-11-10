Постоянное представительство приняло участие в открытии выставки татарских художников

В рамках проекта по толерантности «Другой, другая, другие» в библиотеке №1 ЦБС Приморского района состоялось открытие выставки живописи петербургских татарских художников «Красота живёт повсюду». Выставка была открыта в рамках Года родных языков и народного единства и приурочена национальному татарскому празднику «Уныш Байрам» – празднику Урожая.

Уныш Байрам или Праздник урожая, проводится осенью, когда урожай убран в закрома. В обычаях праздника — народные гулянья, различные состязания, конкурсы, игры, песни и пляски, а также угощение татарскими национальными блюдами, что дает право называть Уныш Байрам осенним Сабантуем.

На церемонии открытия, с приветственной речью выступил Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин. В завершении своего выступления Ренат Валиуллин передал в фонд библиотеки подарочные книги по национальной культуре и истории татарского народа.

Участники выставки, художники Эльмира Мустафина, Роберт Мифтахутдинов, Раис Тимергалиев и Рашид Муратов и представили зрителям прекрасные свои картины. Художники показали нам красоту этого окружающего мира. Картины, представленные на выставке – это живопись, графика, пейзажи и натюрморты. Всего экспонировалось около 40 работ.

В мероприятии приняли участие известные в городе художники, представители татарской общественности, неравнодушные к творчеству художников и настоящие, любители и ценители искусства.

Праздник получился очень веселым, светлым и завершился танцами. Для гостей прозвучали национальные песни и танцы в исполнении татарского фольклорного ансамбля «Акчарлак» под управлением художественного руководителя Светланы Зигангировой. Отпраздновали татарский праздник урожая дружно и вместе.

Выставка будет работать до 30 декабря.

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