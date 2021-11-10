Завершается прием заявок на Международный конкурс чтецов литературных произведений на татарском языке «ТАТАR СҮЗЕ – 2022»

Меньше месяца осталось до конца приема заявок на Международный конкурс чтецов литературных произведений на татарском языке «ТАТАR СҮЗЕ – 2022».

Международный конкурс чтецов литературных произведений на татарском языке «ТАТАR СҮЗЕ» пройдет во второй раз.

Организатором конкурса выступает Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка.

Конкурсанты снова будут соревноваться в лучшем прочтении стихов, басен и прозы. Заявки на участие от желающих попробовать себя в сценическом исполнении литературного жанра принимаются до 1 декабря 2021 года включительно.

С этого года в конкурсе «ТАТАR СҮЗЕ» появились две новые номинации – «Автор-исполнитель» и «Поэтическая семья».

В номинацию «Автор-исполнитель» приглашаются самодеятельные поэты, готовые со сцены прочитать произведения собственного сочинения. Здесь в первую очередь будет оцениваться содержание, посыл произведения и мастерство исполнения. А номинация «Поэтическая семья» предполагает выступление детей с родителями, бабушками-дедушками или же нескольких детей из одной семьи.Возраст участников во всех номинациях не ограничен.

На рассмотрение принимаются видеозаписи, специально созданные для конкурса, с хронометражем до пяти минут. Жюри оценит актерское мастерство, дикцию, костюм, реквизит, музыкальное оформление.

До 1 декабря 2021г. необходимо отправить заявку в формате видеозаписи на электронный адрес [email protected] или посредством мессенджера WhatsApp по номеру +7 (919) 690-04-22. С подробностями и деталями конкурса можно ознакомиться на сайте www.tatfil.ru.

Оценка работ продолжится до 10 февраля 2022 года. Итоги конкурса будут объявлены на Гала-концерте 21 февраля 2022 года в Международный день родного языка.

Конкурс создан в целях популяризации татарского языка и литературы, формирования интереса к татарскому художественному слову и умения чувствовать выразительность поэтического слова, поддержки и продвижения татарского языка и культуры, сохранения татарской классической литературы как богатого историко-культурного достояния татарского народа, а также для выявления талантливых исполнителей художественного слова из народа.