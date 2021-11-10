ВИДЕО: В Альметьевске состоялась постановка по книге «Судьба джигита» Хасана Сарьяна

В Альметьевске прошла премьера спектакля «Там за горизонтом». Спектакль поставлен по книге «Судьба джигита» Хасана Сарьяна. Его произведение впервые в истории татарского театра легло в основу постановки. Для того, чтобы воссоздать атмосферу периода с сорокового года по шестидесятый, использовались подлинные предметы быта тех времен, одежда и военная форма.

Зрители на этом спектакле располагались не только в зале. Некоторым досталась возможность смотреть постановку прямо со сцены. А актеры иногда покидали ее, чтобы продолжить действие в зрительном зале.

Главным героем постановки был юный мальчик. Его звонкий голос часто размышлял вслух. Сыграла роль дебютантка Альметьевского драмтеатра Гульназ Юсупова.

«Это моя самая первая большая роль. И роль не девочки, а мальчика. Были свои сложности, потому что девочки и мальчик, как правило, отличаются. Но режиссер с самого начала взял меня за руку и до конца вел с собой», – отметила Гульназ Юсупова, актриса Альметьевского государственного татарского драматического театра.

Работал над премьерной постановкой Айрат Абушахманов, режиссер башкирского академического театра. В планах совместно с альметьевским театром сделать спектакль еще по двум произведениям Хасана Сырьяна.

«Идея была такова, что по трем произведениям должна была быть премьера, но в ходе работы режиссер решил так, что он пока выпустил первую часть. Теперь мы в предвкушении, что он дальше будет с нами сотрудничать и работать», – подчеркнула Фарида Исмагилова, директор Альметьевского государственного татарского драматического театра.

Хасан Сарьян – известный татарский писатель. Но по его произведениям не было еще ни одной постановки. Поэтому премьера спектакля по его книге носит характер исторического события для татарской культуры.

«Я в полном восторге. Данная тема, на мой взгляд, и в нынешнее время очень актуальна. Я рада, что такая премьера состоялась в нашем театре», – поделилась мыслями Алина Камалова, зрительница.

Довольны премьерой остались и зрители, которые находились на сцене. Зиля Саримова смотрела постановку с необычного места уже не впервые.

«В этот раз тоже как-то непривычно. Актеры так близко. Приятно на них смотреть. Глазами встречаешься», – рассказала Зиля Саримова, зрительница.

Спектакль был осуществлен по федеральному проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Благодаря программе за пять лет альметьевским театром поставлено 13 спектаклей. 9 из них, на сегодня, участники и победители международных и российских фестивалей. На следующий год на средства проекта запланированы еще два спектакля.

Семен Егоров

almetievsk-ru.ru