Ильдар Акчурин оказал помощь в издании четырехтомника об истории татар Пензенской области

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области (фракция «Единая Россия») Ильдар Акчурин оказал спонсорскую помощь в издании комплекта книг по истории татар Сурского края, автором которых является известный писатель Рашид Алюшев.

Первые экземпляры четырехтомника с искренней благодарностью краевед вручил парламентарию.

Член президиума региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия» Ильдар Акчурин высоко оценил труд историка, отметив важность развития краеведения для подрастающего поколения и историческую ценность многотомника.

«Сборник замечательный. На страницах книг — факты и события, исторические личности, быт, традиции, обычаи и культура татарского народа. Это, по сути, историческая энциклопедия, где интересным, доступным языком написана увлекательная история удивительного народа, – высказал свое мнение Ильдар Акчурин. – А для татарской молодежи это учебник, который дает глубокие знания по истории, культуре, религии, традициям. И я очень рад, что такие книги появились, и с моим участием».

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