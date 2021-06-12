Данис Шакиров отправляется с рабочим визитом в Ростовскую область

13 июня 2021 года в парке «Левобережный» г. Ростов-на-Дону состоится татарский народный этнокультурный праздник «Южный Сабантуй – 2021». Почетным гостем мероприятия станет руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Праздник направлен на укрепление национального единства и дружбы, возрождения народных традиций, благодатное обращение к родным истокам.

Сабантуй – праздник с многовековой историей. Его отмечают башкиры, татары, чуваши, удмурты и другие народы России и всего мира. Истоки относятся к той поре, когда их основной хозяйственной деятельностью было пашенное земледелие. Об этом свидетельствует само название праздника: сабан означает «яровые», или в другом значении – «плуг», а туй – «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова сабантуй – торжество в честь сева яровых. Считается, что сабантуй первоначально был обрядом, призванным задобрить духов плодородия, с тем чтобы те благоприятствовали хорошему урожаю в новом году. Обряды совершались перед каждым посевом зерновых, но со временем трансформировались и приобрели характер народного праздника.