Первый в России памятник царице Сююмбике изготавливается в Кронштадте

Заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Ильдар Нуриманов посетил место производства памятника правительнице Казанского ханства царице Сююмбике – Детскую художественную школу им. М.К. Аникушина в Кронштадте Ленинградской области.

Во время визита в мастерскую Ильдар Нуриманов встретился с автором, заслуженным художником Российской Федерации скульптором Вениамином Сидоренко. Во встрече также принимали участие заслуженный деятель культуры Татарстана Альфия Рахматуллина, член Российского союза художников, член Международного художественного фонда Московского объединения художников скульптор Андрей Губко и председатель Татарской национально-культурной автономии Касимова Ильдар Бикуев.

Участники встречи ознакомились с ходом работ, отметили какие возможные изменения будут внесены в ходе изготовления памятника. По словам И.Нуриманова, изготовление памятника идет полным ходом. Уже к осени работы над памятником будут завершены и статуя будет перевезена к месту своего постоянного пребывания – в г. Касимов Рязанской области, где начнутся подготовительный работы над его установкой.

Установка памятника состоится в 2022 году – к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Напомним, проект по установке памятника царице Сююмбике в городе Касимове в течение ряда лет реализуют Альфия Рахматуллина и Ильдар Бикуев. По их словам, именно в этом городе легендарная правительница обрела свое последнее пристанище.

dumrf.ru