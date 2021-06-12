tatruen
Главная / Новости / В Троицке состоится Международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России»
В Троицке состоится Международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России»

В Троицке состоится Международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Наука, 12.06.2021 0 2

8-9 июля 2021 года в городе Троицке Челябинской области состоится традиционная Международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения: Ислам в истории и современной жизни России» (Далее – Конференция).

Тема конференции: «Этноконфессиональное сотрудничество как ответ глобальным вызовам современности» имеет широкое общественное значение и является ключом к пониманию процессов, происходящих в российском исламском сообществе.

В рамках Конференции запланировано долгожданное торжественное открытие бюста поэту Габдулле Тукаю.

10 июля 2021 года в городе Троицке запланировано проведение Областного национально-культурного праздника Сабантуй.

ПРОГРАММА проведения II Международной Х Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» 8-9 июля 2021 г.

СЕКЦИИ II Международной Х Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России»

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.