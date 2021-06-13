Рустам Минниханов: Единство народов – это главное достояние нашей страны

Россия обладает уникальным историко-культурным наследием. А главное достояние – это единство народов. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России.

В этом году торжества по случаю Дня России были организованы на Кремлёвской набережной. Праздник открыл Парад дружбы народов, в котором приняли участие представители различных национально-культурных автономий и иностранные студенты, обучающиеся в вузах Казани.

Рустам Минниханов в сопровождении министра по делам молодёжи РТ Дамира Фаттахова посетил площадку молодёжного фестиваля этно-музыки «Таба» и этно-парк «Этно-маркет». Президент осмотрел выставку изделий народных промыслов, одежду и аксессуары с традиционными элементами народов Татарстана.

«От всей души поздравляю всех с Днём России! Российская Федерация – наше единое Отечество, держава с многовековой историей. Мы живем в сильной, свободной и великой стране. Каждый из нас в полной мере ощущает свою личную причастность к грандиозным свершениям и великим победам», – сказал Рустам Минниханов в своём выступлении.

Он отметил, что российское государство создавалось и укреплялось веками. «Под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина принимаются меры по укреплению могущества страны и повышению его международного авторитета. Россия обладает уникальным историко-культурным наследием. Главное достояние – это единство народов. Объявленный в Татарстане Год родных языков и народного единства признан укрепить межнациональный и межконфессиональный мир и согласие – основу успешного развития страны и республики», – сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что на праздничной площадке собрались представители различных национальностей, люди разных поколений. «В мероприятиях активно участвует молодёжь. Именно вам предстоит продолжить славные традиции своих отцов и дедов, приумножить их во славу Великой России. Сегодня от каждого из нас зависит будущее Отечества. Это делает нас ещё более сильными, сплоченными, ответственными перед страной и своим народом», – добавил Президент Татарстана.

После этого Рустам Минниханов пообщался с представителями студенческих стройотрядов, которые в ближайшие дни отправятся на свои объекты. Президент пожелал студентам плодотворной работы и трудовых свершений.

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