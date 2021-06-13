В Чистополе говорили о деталях реализации проекта “Рухи мирас”

В рамках проекта уже изучено более 300 эпиграфических памятников. Проект Чистопольского мухтасибата «Рухи мирас» («Духовное наследие») получил поддержку Фонда президентских грантов.

Сейчас проходят различные этапы реализации проекта. Вчера в мечети «Нур» состоялась встреча представителей мухтасибата, ученых, занимающихся изучением истории. В рамках встречи говорили о результатах исследования эпиграфических памятников, подготовке итогов изучения к публикации.

– Это большой проект. Одним из его направлений является изучение комплекса эпиграфических памятников и захоронений Чистопольского старотатарского кладбища. Мы начали работать над этим с прошлого года. Летом мы проводили исследование на местах: находили памятники, замеряли их, делали снимки. Всю зиму мы обрабатывали собранный материал. Сейчас мы пришли к подготовке текстов этих памятников к публикации. Остается решить некоторые технические моменты. Если удастся сделать все запланированное – это станет большим достижением не только для Чистополя, но и для всего татарского народа, – поделился кандидат исторических наук Рафик Насыров.

– В татарских селениях обычно сохраняются памятники, относящиеся только к одной эпохе. К примеру, есть памятники булгарской цивилизации. В некоторых селениях можно встретить захоронения Казанского ханства. А на старотатарском кладбище Чистополя сохранились памятники разных эпох. Здесь есть 11 памятников, относящихся к булгарской цивилизации. В то же время можно встретить захоронения XIX-XX веков. Поэтому, это поистине уникальный некрополь, – отметил историк, эпиграфист, научный сотрудник Центра по изучению булгарской цивилизации Болгарского музея-заповедника Джамиль Мухаметшин.

Помимо изучения эпиграфических камней, издания монографических исследований и буклета по Чистопольскому старотатарскому кладбищу на 4 языках (татарский, русский, английский, арабский) реализация проекта также предполагает изготовление и установку защитных арок для особо ценных эпитафий.

dumrt.ru