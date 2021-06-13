Данис Шакиров принял участие в праздновании “Южного Сабантуя -2021”

Сегодня, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, в рамках рабочей поездки в Ростовскую область, принял участие в праздновании традиционного национально-культурного праздника «II Южный Сабантуй-2021». Мероприятие состоялось в парке “Левобережный” города Ростова-на-Дону.

Гостей и организаторов праздника, от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Также здесь присутствовало руководство Ростовской области, города Ростова-на-Дону, представители делегации Республики Татарстан и делегаций других регионов.

Празднование национального праздника продолжилось выступлениями фольклорных ансамблей, песнями и танцами в исполнении представителей Республики Татарстан и Ростова-на-Дону. Также в завершение праздника состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем.