tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров принял участие в праздновании “Южного Сабантуя -2021”
Данис Шакиров принял участие в праздновании “Южного Сабантуя -2021”

Данис Шакиров принял участие в праздновании “Южного Сабантуя -2021”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 13.06.2021 0 3

Сегодня, Руководитель Исполнительного комитета  Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, в рамках рабочей поездки в Ростовскую область, принял участие  в праздновании традиционного национально-культурного праздника «II Южный Сабантуй-2021». Мероприятие состоялось в парке “Левобережный” города Ростова-на-Дону.

Гостей и организаторов праздника,  от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Также здесь присутствовало руководство Ростовской области, города Ростова-на-Дону, представители делегации Республики Татарстан и делегаций других регионов.

Празднование национального праздника продолжилось выступлениями фольклорных ансамблей, песнями и танцами в исполнении представителей Республики Татарстан и Ростова-на-Дону. Также в завершение праздника состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем.

 

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.