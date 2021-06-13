Казанская консерватория представила комедию «Хуҗа Насретдин»

Оперная студия Казанской консерватории и оркестр Tatarica представили публике музыкальную комедию Джаудата Файзи «Хуҗа Насретдин». Спектакль был показан в рамках XV Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз» в Татарском театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Это не первое участие творческих коллективов Казанской консерватории в известном фестивале: два года назад под открытым небом на набережной озера Кабан театральный праздник завершился оперой «Тюляк» Назиба Жиганова.

Спектакль «Хуҗа Насретдин» оперная студия консерватории впервые показала публике в декабре 2020 года. Премьера состоялась на сцене Государственного Большого концертного зала имени Сайдашева и была приурочена к 110-летию со дня рождения композитора Джаудата Файзи.

Музыкальным руководителем постановки выступил заслуженный деятель искусств Татарстана Ринат Халитов, а режиссером-постановщиком — Ринат Бекташев. Выпускник Казанской консерватории композитор Ильяс Камал воссоздал потерянные фрагменты партитуры и выполнил оркестровку музыки Джаудата Файзи.



Постановка татарской классики — одно из приоритетных направлений творчества оперной студии Казанской консерватории. За годы работы коллектива были поставлены такие произведения, как музыкальные комедии «Башмачки» и «Хуҗа Насретдин» Джаудата Файзи, музыкальная комедия «Милая Хафиза» и музыкальная драма «Наемщик» Салиха Сайдашева, оперы «Алтынчач», «Качкын», «Тюляк» и «Ильдар» Назиба Жиганова, мюзикл «Алтын Казан» Эльмира Низамова, оратория «Трагедия Сыновей Земли» Масгуды Шамсутдиновой, оратория «Человек» Мирсаида Яруллина. А постановка оперы «Тюляк» Назиба Жиганова признана одним из трендов и одним из самых ярких событий концертного сезона 2019–2020 по версии журнала «Музыкальная жизнь».

«Национальный спектакль — это основа культуры, традиции, язык, это корни всего народа. Молодежь обязана знать это и нести в своем сердце как самое дорогое», — уверен режиссер Ринат Бекташев.

Показ спектакля оперной студии Казанской консерватории стал закрытием фестиваля «Науруз», а образ главного героя Хуҗи Насретдина объединил народы Востока, ведь в театральном форуме приняли участие коллективы из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран.

«Хуҗа Насретдин — восточный герой, которого любят везде. В Азербайджане он азербайджанец, в Узбекистане — узбек, в Турции — турок, а здесь — татарин. Та народная мудрость, которая заложена в его образе, необходима нам по жизни», — добавил Бекташев.



Главную роль исполнил Ильгиз Мухутдинов, которому удалось раскрыть яркий образ находчивого персонажа. И если в пьесе Наки Исанбета герою удавалось выходить из запутанных ситуаций лишь благодаря слову, то здесь ему помогала и музыка. Партии молодых влюбленных, которым удалось воссоединиться с помощью мудрости и проницательности Насретдина, исполнили Диляра Тухватуллина (Сальви) и Айрат Ганиев (Хаммат), Айгуль Гардисламова (Зубаржат) и Руслан Закиров (Алчын).

Среди характерных персонажей зрители особенно живо реагировали на старуху Сахилю, которую сыграла Рузиля Низамова. Эта непростая роль — дебют Рузили в спектаклях оперной студии Казанской консерватории.

«Роль мне не близка, поэтому мне нужно было забыть о себе и передать характер двуличной и хитрой старухи. Я благодарна режиссеру и педагогам по сценической речи, которые помогли мне в создании образа. Мне бы хотелось и дальше участвовать в постановках студии, раскрывая в себе новые амплуа», — поделилась впечатлениями солистка.

Актеры выглядели очень убедительно, ощущалась максимальная увлеченность процессом всех участников спектакля — от исполнителей главных ролей до артистов хора, оркестрантов, танцоров театра танца «Сайдаш».

Своими эмоциями поделилась племянница композитора Джаудата Файзи Диляра Мухамедьярова. «Состоялся настоящий триумф — произошло новое рождение спектакля! Постановка совершенствуется, и создается что-то невероятное. На сцене настоящие артисты: раскованные, спокойные и достойные», — заметила она.

На спектакле присутствовали депутат Госсовета Татарстана, заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Римма Ратникова, поэт и общественный деятель Разиль Валеев, народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов, театровед, советник министра культуры РТ Нияз Игламов, и. о. ректора Казанской консерватории, профессор Вадим Дулат-Алеев, художественный руководитель оперной студии и заведующая кафедрой музыкального театра Альфия Заппарова, заведующая кафедрой вокального искусства, профессор Зиля Сунгатуллина, профессор Клара Хайрутдинова, музыковед, исследователь татарской музыки Гузель Юнусова и другие гости.

Спектакль удостоился оваций публики, зрители аплодировали исполнителям стоя. А в завершение вечера оперную студию Казанской консерватории наградили дипломом за участие в фестивале «Науруз» со спектаклем «Хуҗа Насретдин».

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Казанская консерватория готова к созданию собственного музыкального театра. И хочется верить, что в скором времени эта мечта осуществится.

Материал подготовила Алина Раджабова.

Фото предоставлены пресс-службой консерватории.