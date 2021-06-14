В Заинском районе прошел конкурс “Сабан туе гүзәле-2021”

В ежегодном районном конкурсе «Сабан туе гүзәле-2021» приняли участие девять красавиц: Лейсан Ахметзянова, Гузель Бутакова, Регина Красовская, Наиля Ентальцева, Розалия Марданова, Айгуль Хабибуллина, Айсылу Матиева, Ангелина Кузьмина, Аделина Третьяк. Все участницы прошли четыре этапа по номинациям: презентация, творческий номер, национальная кухня, грация.

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Члены жюри долго совещались и не могли определить победительницу. Когда подошел черед и были названы победительницы в своих номинациях без наград остались лишь две участницы – 20-летняя Ангелина Кузьмина и 22-летняя Лейсан Ахметзянова. В итоге звание «Сабан туе гүзәле-2021» заслуженно присуждено обеим девушкам.

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По словам победительниц, они еще не решили, как будут делить корону, но главный приз – путевка на море стоимостью 60 тысяч рублей достанется обеим.

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Церемонию награждения победительниц и номинантов провели глава района Разиф Каримов и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

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