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В Заинском районе прошел конкурс “Сабан туе гүзәле-2021”

В Заинском районе прошел конкурс “Сабан туе гүзәле-2021”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.06.2021 0 5

В ежегодном районном конкурсе «Сабан туе гүзәле-2021» приняли участие девять красавиц:  Лейсан Ахметзянова, Гузель Бутакова, Регина Красовская, Наиля Ентальцева, Розалия Марданова, Айгуль Хабибуллина, Айсылу Матиева, Ангелина Кузьмина, Аделина Третьяк. Все участницы прошли четыре этапа по номинациям: презентация, творческий номер, национальная кухня, грация.

Члены жюри долго совещались и не могли определить победительницу. Когда подошел черед и были названы победительницы в своих номинациях без наград остались лишь две участницы – 20-летняя Ангелина Кузьмина и 22-летняя Лейсан Ахметзянова. В итоге звание «Сабан туе гүзәле-2021» заслуженно присуждено обеим девушкам.

По словам победительниц, они еще не решили, как будут делить корону, но главный приз – путевка на море стоимостью 60 тысяч рублей достанется обеим.

Церемонию награждения победительниц и номинантов провели глава района Разиф Каримов и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

 

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