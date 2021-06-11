Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем России

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Позвольте поздравить вас от имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично с Днем России! Этот праздник является общим достоянием для многонационального и многоконфессионального народа нашей страны.

На каком бы уголке нашей необъятной Родины мы не жили, нас объединяют общие цели. Жители Татарстана, а также татары, проживающие во всех уголках нашего государства, вносят достойный вклад в развитие нашей великой страны. В укреплении российской государственности, единства общества, созидательном труде мы видим залог благополучия каждого человека. Когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное, как раз таки проявляется мощь и сила современной России.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к Родине. С праздником!

С уважением,

Заместитель Премьер-министра РТ,

Председатель Национального совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев