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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем России

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Днем России

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 11.06.2021 0 1

Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!

Позвольте поздравить вас от имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично с Днем России! Этот праздник является общим достоянием для многонационального и многоконфессионального народа нашей страны.

На каком бы уголке нашей необъятной Родины мы не жили, нас объединяют общие цели. Жители Татарстана, а также татары, проживающие во всех уголках нашего государства, вносят достойный вклад в развитие нашей великой страны. В укреплении российской государственности, единства общества, созидательном труде мы видим залог благополучия каждого человека. Когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для этого все возможное, как раз таки проявляется мощь и сила современной России.

Дорогие друзья, желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мирного неба над головой и любви к Родине. С праздником!

С уважением,
Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев

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