Сабантуй в Свердловской области отпразднуют более 30 раз

В течение месяца в Свердловской области пройдут более 30 Сабантуев. Самым масштабным станет областной «Сабантуй-2021», который состоится 26 июня.

Первыми народный праздник окончания весенних полевых работ отметили в Верхней Пышме, деревнях Уфа-Шигири, Акбаш, Шокурово, Перепряжка, Аракаево Нижнесергинского муниципального района, в Ревде и Серове, где помимо развлечений все желающие могли поставить прививку от коронавируса.

В ближайшие выходные праздник пройдёт в Арамильском городском округе, Реже, Краснотурьинске, деревне Средний Баяк (Красноуфимский округ), деревне Урмикеево (Нижнесергинский муниципальный район), посёлке Сабик (Шалинский городской округ).

Напомним, Сабантуй официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, что, по словам заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, свидетельствует о его высоком статусе и необходимости увидеть зрелище своими глазами каждому человеку.

Сабантуй традиционно празднуют не только татары и башкиры, но и представители других народов Урала. Гости праздника знакомятся с особенностями и культурными традициями татарского и башкирского народов, соревнуются в самых разных видах спорта, в том числе и в национальной борьбе курэш.

midural.ru