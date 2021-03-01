Данис Шакиров посетил Фестиваль учащихся многонациональных воскресных школ

Сегодня на базе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел заключительный тур и гала-концерт Фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования Республики Татарстан.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, гостей поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров.

Мероприятие организовано в рамках реализации мероприятия государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы».

Зональный этап фестиваля проходил в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Общее количество заявок на фестиваль – 193. Количество учащихся, которые приняли участие в зональных турах, – 1120 человек.

В очном туре участники представили 19 районов Татарстана – Агрызский, Алексеевский, Алькеевский, Балтасинский, Арский, Мензелинский, Муслюмовский, Кукморский, Спасский, Альметьевский, Бугульминский, Менделеевский, Ютазинский, Мамадышский, Рыбно-Слободской, Зеленодольский, Нурлатский, Лаишевский, Спасский, Дрожжановский, Новошешминский, Черемшанский, Буинский, Елабужский. Также были участники из Набережных Челнов и Казани.

Председатель жюри – Римма Ибрагимова, доцент Казанского государственного института культуры, Народная артистка ТАССР.

Лучшие исполнители награждены дипломами и подарками, все участники фестиваля получили сертификаты.