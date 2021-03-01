Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар встретился с председателем НКАТ г. Перми

1 марта с.г. руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар, кандидат филологических наук Д.Ф. Шакиров принял председателя Национально-культурной автономии татар г. Перми, доктора технических наук, заслуженного работника культуры РТ, члена Союза журналистов РФ, профессора Д.Г. Закирова. На встрече приняли участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, кандидат филологических наук И.И. Халиков и начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, профессор А.А. Бурханов.

В ходе встречи Д.Г. Закиров рассказал об основных направлениях деятельности Национально-культурной автономии татар г. Перми, а также об итогах презентации книги «Пермские татары в боях за Родину» (автор – Д.Г. Закиров: М., 2020) и совещании татарских краеведов г. Перми и Пермского края, которые прошли 18-19 февраля в краевом центре.

Были также обсуждены вопросы по развитию преподавания татарского языка в школах г. Перми, о конкурсе «Лучшая татарская семья региона», о проведении презентации книг татарских краеведов и ученых г. Перми и Пермского края в Казани, на базе Исполкома Всемирного конгресса татар, а также вопросы развития краеведения и музееведения в регионе.