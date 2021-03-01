В Ташкенте состоялся музыкально-поэтический вечер, посвященный 143-летию Гаяза Исхаки

27 февраля 2021 года в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 143-летию классика татарской литераторы, политическому деятелю Гаязу Исхаки, организованный Татарским общественным культурно-просветительным центром (ТОКПЦ) г.Ташкента.

Мероприятие было приурочено к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

В мероприятии приняли участие члены Правления и активисты ТОКПЦ г.Ташкента, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, активисты национальных культурных центров, деятели науки, культуры и искусства, общественность, представители СМИ.

Вечер открыли и с приветственными словами выступили представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А., председатель Правления ТОКПЦ г.Ташкента Набиуллин Р.Х.

Автор и ведущая вечера заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гизатуллина Р.Р. рассказала о его нелегкой судьбе и годах, проведенных на чужбине.

Руководитель клуба «Зыялылар», председатель отделения ТОКПЦ г.Ташкента по Яккасарайскому району Халикова А.К. передала собравшимся привет от родной племянницы писателя Сююмбика Гарифовны Шариповой, проживающей в Ташкенте и отмечающей в этом году своё 101-летие, а также прочитала стихотворения собственного сочинения.

Были продемонстрированы документальные кадры о жизни и деятельности Г.Исхаки, экспозиция его дома-музея.

С музыкальными композициями и песнями на мероприятии выступили заслуженный артист Республики Узбекистан и Республики Татарстан, певец высшей категории вокально-хоровой группы Центрального ансамбля песни и танца Вооружённых сил Республики Узбекистан Хакимов М.А., заслуженная артистка Республики Татарстан Бикбулатова Р.А., коллектив Татарского народного фольклорного ансамбля «Изге Нур» под художественном руководством Бухаровой М.Ш., ансамбль «Сандугачтар», солист Татаро-башкирского ансамбля «Дуслык» Байназаров Г., вокальная группа «Дуслык», активистка ТОКПЦ г.Ташкента Адигамова Г. Прозвучали композиции и песни: «Вальс», «Танец», «Керим эле урманнарга», «Тал богелэ», «Мэтрушкэлэр», «Гомер юлы», «Голлэр усэ», «Золэйха», «Умырзая», «Шэмдэллэр», «Баламышкино», «Килче, килче яныма», «Кук сирень» и др.

В заключении вечера все участники исполнили «Туган тел».

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в г.Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан