ВИДЕО: Говорим по-татарски в Международный день родного языка

Российский центр науки и культуры в Вене совместно с Обществом австрийских татар «МИРАС» подготовили к этому празднику творческий проект, целью которого является показать многообразие и красоту татарского языка.

По сведениям ЮНЕСКО, татарский язык стоит на четвертом месте в мире по своей стройности, формализованности и логичности. Знание татарского языка дает возможность общаться со всеми представителями тюркских народов. В Российской Федерации татарский язык является вторым по распространённости и по количеству говорящих на нем. В Республике Татарстан имеет статус государственного языка.

Цель совместного проекта – показать и рассказать, что Россия – страна многонациональная, а значит многоязычная. Учёные-лингвисты насчитывают 150 языков – здесь на равных учтены и такой язык, как русский, которым в России владеют 97,72% населения, и язык негидальцев – маленького народа (всего около 600 человек), живущего на реке Амур.

Сохранение и распространение родных языков, языкового многообразия активно служит укреплению солидарности и терпимости, расширению взаимопонимания и диалога.

Данный проект стал возможен благодаря Обществу «МИРАС», с которым у РЦНК сложилось многолетнее и плодотворное сотрудничество.

Общество «МИРАС» (председатель – Рива Рюдиссер) было официально зарегистрировано в 2015 году, хотя в действительности начало свою работу раньше. Оно активно сотрудничает со Всемирным конгрессом татар (ВКТ) и входит в состав Альянса татар Европы.

Общество занимается интеграцией татар, приезжающих жить в Австрию, но и в то же время старается помочь сохранить национальную самобытность и идентичность, традиций, обычаи татарского народа, культуру и конечно же — татарский язык. Молодые представители Общества активно работают и в Координационном совете российских соотечественников в Австрии, регулярно участвуют в мероприятиях Россотрудничества.

rs.gov.ru