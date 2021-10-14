Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в городе Серов. Сегодня здесь прошла встреча с руководителями татарских объединений Северного Управленческого округа.

Также Данис Шакиров посетил Соборную мечеть города Серов. Здесь он ознакомился с деятельностью религиозной организации и местной мусульманской общины. Имам – хазрат мечети Ильнур хазрат Мансуров отметил, каждый человек должен знать историю своего народа и способствовать сохранению языка и культуры.

-Хотелось бы процитировать великого татарского просветителя Шигабутдина Марджани. Он сказал: “Есть три вещи, которые сохраняют религию: родной язык, национальная одежда и национальные традиции”. Национальная жизнь и религия неразрывно связаны. Религия играет очень большую роль в сохранении татарского языка, – отметил Данис Шакиров.

Соборная мечеть города Серов была торжественно открыта 4 ноября 2011 г. в присутствии Главного муфтия УрФО от ЦДУМ Рината Раева и других почетных гостей, хотя пятничные намазы начали проводиться в помещении мечети еще с 2009 г., когда был готов корпус мечети. Общая площадь мечети составляет 322 кв. м. Мечеть рассчитана на 120 молящихся и является самой крупной на севере Свердловской области. В ней же расположен аппарат северного мухтасибата Регионального ДУМ Свердловской области.