В Краснодаре подвели итоги конкурса рисунков по мотивам татарских народных сказок

25 сентября в г. Краснодаре в зале театра миниатюр «Тмин» подвели итоги проведенному в сентябре месяце конкурса рисунков по мотивам татарских народных сказок, а также по мотивам сказок народной сказочницы, члена клуба «Юлдуз» Тляшевой Талгии Флёровны.

В конкурсе приняли участие дети разных возрастов – от 5 до 17 лет. Мероприятие стало возможным благодаря гранту муниципального образования город Краснодар.

О проведении конкурса рисунков было объявлено в газете, издаваемой клубом и страницах соцсетей ККОО ТИЭК «Юлдуз» (Звезда). На мероприятии присутствовало 80 человек. Под громкие аплодисменты детей и родителей были вручены ценные подарки и призы детям победителям конкурса. Также все участники конкурса были отмечены благодарственными грамотами и подарками, никто не остался без внимания. Кто не имел возможности приехать, получили свои подарки и сувениры после итогового мероприятия.

После торжественной части мероприятия всем участникам показали спектакль. Это совместная работа членов организации ККОО ТИЭК «Юлдуз». Главное действующее лицо – Заслуженный артист Кубани и России, мэтр сцены – Гилязетдинов Равиль Насретдинович. В его исполнении дети увидели спектакль под название «Красота», адаптированный конкретно для детей, хотя есть версия и для взрослого зрителя. Спектакль впервые был показан 17 августа для членов организации всех возрастов в полноформатном объёме, где присутствовало более 30 человек. Равиль Гилязетдинов донес в сердца детей о самом главном для человека, о красоте и чистоте души, о любви к матери, сыновней преданности. В сердце каждого из нас есть место для этого чувства – любви к матери, дому, малой и большой Родине. И спектакль именно об этом. В продолжении программы запланирована встреча в центре детского творчества «Содружество». В октябре месяце пройдет творческая встреча артиста с детьми, которые занимаются в этом центре.

После просмотра спектакля, дети и родители ещё долго, с неподдельным интересом, рассматривали коллекцию татарской национальной одежды, представленный клубом «Юлдуз».

Все представленные рисунки вы можете увидеть на страничке в инстаграм: tatar_club.

И. Аксёнов