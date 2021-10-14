В чистопольском центре “Камалия” провели лекцию о Мухаммадзакире Камалове Чистави

В досугово-развивающем центре “Камалия” г.Чистополя прошла лекция об одном из крупнейших мусульманских деятелей России XIX века, основателе известного медресе «Камалия», шейхе и суфие тариката Накшбандия, построившем на свои средства чистопольскую мечеть «Нур», Мухаммадзакире ибн Габделваххабе Камалове Чистави (1818-1893).

Лекция прошла для активисток общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в музее «Алга», который расположен в бывшем здании медресе «Камалия». Теперь здесь находится одноимённый досуговый центр. Урок прошёл в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Лекцию провела историк, кандидат исторических наук Альфия Хакимова. Она рассказала много интересной информации об ишане Мухамадзакире Камалове, его семье, учениках, известных трудах и пр.

dumrt.ru