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Татарская молодежь Москвы встретится с успешными бизнесменами

Татарская молодежь Москвы встретится с успешными бизнесменами

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 14.10.2021 0 4

Автономия татар Москвы при поддержке Совета молодежи при Полпредстве РТ в РФ открывает цикл встреч, где топ-менеджеры и молодые бизнесмены поделятся опытом с татарской молодёжью столицы.

В пятницу, 15 октября в 18:00 в Татарском культурном центре состоится первая встреча — «Секреты успеха».

Секретами своего успеха с молодёжью поделятся специальные гости — победитель конкурса «Лидеры России» Арсен Аюпов, директор по развитию бизнеса VisionLabs Тимур Загретдинов, а также молодые бизнесмены — активисты Автономии татар Москвы.

Регистрация на встречу 15 октября по ссылке: https://forms.gle/hCcs3tzTynhkmEpr6

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