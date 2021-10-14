Татарская молодежь Москвы встретится с успешными бизнесменами

Автономия татар Москвы при поддержке Совета молодежи при Полпредстве РТ в РФ открывает цикл встреч, где топ-менеджеры и молодые бизнесмены поделятся опытом с татарской молодёжью столицы.

В пятницу, 15 октября в 18:00 в Татарском культурном центре состоится первая встреча — «Секреты успеха».

Секретами своего успеха с молодёжью поделятся специальные гости — победитель конкурса «Лидеры России» Арсен Аюпов, директор по развитию бизнеса VisionLabs Тимур Загретдинов, а также молодые бизнесмены — активисты Автономии татар Москвы.

Регистрация на встречу 15 октября по ссылке: https://forms.gle/hCcs3tzTynhkmEpr6