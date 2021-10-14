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Казань посетила съемочная группа с Валдисом Пельшем

Казань посетила съемочная группа с Валдисом Пельшем

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 14.10.2021 0 3

11 октября инженерный корпус МУП «Метроэлектротранс» посетила съемочная группа Первого канала, в состав которой вошел известный телеведущий Валдис Пельш.

Гости из Москвы побывали в центре диспетчерского управления поездами, увидели работу диспетчеров и задали им интересующие вопросы. Целью их визита были съемки документального фильма про казанский метрополитен, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Затем съемочная группа спустилась в метро, осмотрела станции «Суконная слобода» и «Кремлевская». По словам сотрудников телеканала, станция «Кремлевская» хорошо подходит для съемок – именно там они и велись. Документальный фильм выйдет в эфир в скором времени.

Напомним, первая линия казанского метрополитена состоит из 11 станций. Сейчас возводится первый участок второй линии, с переходом на станции «Дубравная», по территории Приволжского и Советского районов до улицы Сахарова. Работы планируется завершить в 2027 году.

idel-tat.ru

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