«Татары разные, но едины»: в Казани открылась фотовыставка о татарах из разных регионов

В здании «Татмедиа» в Казани открылась фотовыставка «Татар иле», которая рассказывает о многообразии татарской культуры и показывает при этом единство татарского народа. Ее организовало АО «Татмедиа» совместно с Государственным ансамблем песни и танца Татарстана.

«Мы решили организовать такую выставку в преддверии [Всероссийской] переписи населения. Исторически татары живут не только в Татарстане, но и по всей России. Сила татар в том, что они разные, но едины. Я думаю, что эта мысль также будет органично отражена в результатах переписи населения», — отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Выставка представляет собой коллекцию фотографий людей в национальных костюмах татар, живущих в разных регионах страны, в частности, в Поволжье, Приуралье, Крыму, Сибири и ряде других. Моделями стали работники Государственного ансамбля песни и танца Татарстана. Открытие выставки посетил его художественный руководитель Айрат Хаметов.

«Ценность этой коллекции в том, что здесь собраны все основные этнографические группы татар. Но важно понимать, что костюмы на фото не исторические, а стилизованные сценические. Сохранены цветовая гамма, крой шитья, рисунки и техника исполнения. По каждому из костюмов можно понять, о каком регионе идет речь», — сообщил он.

Хаметов добавил, что эту коллекцию Госансамбль песни и танца РТ возьмет с собой в ближайший гастрольный тур, первой точкой которого станет Башкортостан. Там коллектив также будет знакомить зрителей с яркой и разнообразной татарской культурой.

Фотографом коллекции «Татар иле» выступил Салават Камалетдинов, который признался, что для него это первая выставка подобного формата.

«Хочется сказать большое спасибо за оказанное доверие. Это моя первая выставка такого плана. Я очень переживал, как будет выглядеть всё на бумаге, но мне самому очень понравилось», — заметил фотограф.

Все кадры выполнены в специальной студии с циклорамой на белом фоне, которая не так давно появилась в здании АО «Татмедиа». Айрат Хаметов лично провел небольшую экскурсию по выставке и рассказал об особенностях национального костюма татар в каждом из представленных регионов.

Арсений Каримов

tatar-inform.ru