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В Полпредстве РТ в РФ прошла встреча татарских соотечественников, проживающих за рубежом

В Полпредстве РТ в РФ прошла встреча татарских соотечественников, проживающих за рубежом

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 14.10.2021 0 6

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин встретился с представителями татарских общественных объединений из стран зарубежья, включенных в состав VII Всемирного конгресса соотечественников в Москве. Поприветствовав гостей, полпред РТ в РФ провел презентацию об основных направлениях деятельности представительства, его целях, задачах и реализуемых ныне проектах. В числе координирующих встречи – начальник отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполкома Всемирного конгресса татар Ленара Кутеева.

В завершении встречи Равиль Ахметшин вручил соотечественникам памятные знаки к 135-летию Габдуллы Тукая.

Напомним, 15-16 октября в столице пройдет VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Ожидается около 400 делегатов из 102 стран. В Форуме примут участие руководители федеральных органов власти, а также представители ряда регионов России.

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