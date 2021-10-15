В Серове прошло Национальное собрание татар Серовского городского округа “Татар Җыены – 2021”

14 октября прошло Национальное собрание татар Серовского городского округа “Татар Җыены – 2021”.

Гостей собрания, от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева поприветствовал Руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров, который находится с рабочей поездкой в городе Серов. Здесь присутствовали руководство Северного управленческого округа г. Серов, руководители татарских общественных организаций и наши соотечественники.

На встрече обсудили вопросы Всероссийской переписи населения, Данис Шакиров ответил на вопросы наших соотечественников, касающихся данной акции. Руководитель Исполкома ВКТ отметил важность участия в переписи каждого гражданина.

Также гости мероприятия ознакомились с выставкой, посвященной сохранению национальных традиций коллективов татарской культуры Северного управленческого округа.