В России стартовала перепись населения

Всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, сообщил руководитель Росстата Павел Малков. Она продлится до 14 ноября.

Впервые перепись пройдет в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тыс. переписчиков будут ходить по домам.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, с которыми затруднено транспортное сообщение, продлится до 20 декабря.

Онлайн-опрос будет доступен до 8 ноября. В ходе него граждан также будут спрашивать, какими языками они пользуются в повседневной жизни и как добираются до работы. В анкете подкорректировали вопросы об образовании, что сделало их понятнее и доступнее, подчеркнул замглавы Росстата Павел Смелов.

14 октября появилась интерактивная форма для участия во Всероссийской переписи населения на портале «Госуслуги». Заполнить анкету для сбора статистических данных можно по адресу census.gosuslugi.ru.

Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале, а окончательные итоги официально опубликуют в IV квартале 2022 года.

iz.ru