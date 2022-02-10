Данис Шакиров прибыл с рабочим визитом в Саратовскую область

10-12 февраля руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров проводит встречи в Саратовской области. В ходе визита состоится заседание с участием руководителей и актива татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. На нем будет рассмотрен план работы на 2022 год.

Данис Шакиров планирует ознакомиться с деятельностью татарского детского сада и татарской гимназии. Также состоится возложение цветов к могиле первого председателя Совета народных комиссариатов ТАССР Сахибгарея Саид-Галиева. Он похоронен в Саратове на Воскресенском кладбище.