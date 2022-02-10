ВИДЕО: В Индерке экскурсию по школьному музею можно послушать на трех языках

Сюрприз по окончании внеплановых каникул готовят в Индерской школе Сосновоборского района. В школьном музее теперь будут проводить экскурсии сразу на трех языках — русском, татарском и английском. Индерка — старинное национальное село. Издревле известное своими богатыми лесами, в которых, после разгрома Казанского ханства, поселились татары. Историю малой родины бережно хранят и передают поколениям в школьном музее. Не только история села, но и люди, его прославившие. Например, Хайдар Зябиров — председатель колхоза-миллионера «Искра», в котором разводили норок. Услышать о делах трудовой доблести сельчан теперь можно и на английском.

Идея проведения экскурсий в школьном музее на трех языках принадлежит его руководителю и учителю истории Ряшиде Абдуллиной. Она является одним из авторов энциклопедии «Индерка и индерцы». «Я предложила 11 классу, говорю: «У меня идея давно есть, помогите мне осуществить». Девочки есть у меня хорошо на английском говорящие. Они согласились, и в этом году у нас появилась экскурсия на трех языках — на татарском, русском и английском. Пользуется популярностью», — поделилась руководитель Музея боевой и трудовой славы Индерской средней школы, учитель истории, краевед Ряшидя Абдуллина. Индерский школьный музей признан одним из лучших в области. В том числе и за сохранение памяти о фронтовиках и тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны. Здесь уже думают и об организации экскурсий на четвертом языке — немецком. Именно столько изучают в этой школе.

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