14 февраля в Союзе писателей РТ при содействии Президентского фонда культурных инициатив откроется выставка, представляющая фонд редких книг библиотеки Союза писателей Республики Татарстан.

Раздел выставки «Бессмертный литературный полк» представляет книги писателей-фронтовиков Татарстана. Выставка будет открыта для посещения в рабочие дни с 10.00 до 16.00 для журналистов, краеведов и всех интересующихся историей литературы; продлится до 1 апреля 2022 года по адресу: ул. Муштари, д. 14, каб. 25.

Получить подробную информацию о посещении выставки редких книг библиотеки СП РТ можно у консультанта секции русскоязычной литературы и художественного перевода Галины Инисовны Зайнуллиной.

Телефоны для справок 236-97-61, 8 (927) 248 53 45

Союз писателей РТ