Казань стала молодежной столицей стран исламского мира

Казань получила статус молодёжной столицы стран Организации исламского сотрудничества. В Казани, как в молодежной столице, в текущем году пройдет международный молодежный чемпионат по киберспорту, фестиваль современной мусульманской культуры, научный конгресс, форум молодых предпринимателей исламских стран. Более 12 масштабных событий в оффлайн и онлайн-формате охватят все сферы жизни и развития молодежи исламского мира: науку, культуру, спорт, предпринимательство, социальное проектирование, образование, креативные индустрии. По подсчетам организаторов, примерно пять тысяч человек станут участниками данной программы.

Ключевым событием станет глобальный саммит министров по делам молодежи, который пройдет в Казани в мае с участием порядка 200 делегатов из 56 стран-членов ОИС и стран-наблюдателей.

Казань была выбрана благодаря ее разнообразному и богатому культурно-цивилизационному наследию, ее талантливой молодежи, ее новаторским институтам, работающим в сфере предпринимательства, инноваций и спорта, ее современной, передовой инфраструктуре и большому потенциалу для предоставления лучшего опыта молодым людям из государств-членов ОИС и за их пределами. Казань станет тем «мостом», который соединит народы и государства в деле решения актуальных молодежных проблем. Особенно важно, что будут работать вместе в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и участники смогут посетить священные для мусульман места, расположенные в Татарстане.

Основная программа мероприятий программы «Казань – молодежная столица ОИС-2022» начнется в марте с конкурса чтецов Священного Корана, направленного на развитие грамотности в изучении Корана и умения его артистичного публичного чтения. Ответственным за проведение конкурса выступает республиканское движение «Сэлэт» – членская организация Молодежного форума ОИС. На конкурс в Казань прилетят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет со всего мира, как любители, так и профессиональные чтецы Корана.

Также в марте в Москве пройдет официальная церемония инаугурации Казани как Молодежной столицы ОИС-2022 с участием представителей МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, дипломатического корпуса стран ОИС, руководства Республики Татарстан.

Символический «ключ» Молодежной столицы ОИС Казань получит от предыдущей столицы – города Дакка, Бангладеш. Международная программа «Молодежная столица ОИС» осуществляется с 2016 года. За прошедшее время право носить такой статус на конкурсной основе завоевывали города Стамбул (Турция), Шираз (Иран), Путраджая (Малайзия), Фес (Марокко), район Аль-Кудс (Палестина), города Доха (Катар) и Дакка (Бангладеш). Теперь эстафета – впервые в России, в Татарстане и Казани.

Запущены страницы в социальных сетях с аккаунтом Kazanyouthcapital и специальный сайт, посвященные программе «Казань – Молодежная столица ОИС — 2022». Планируется старт в феврале большого живого марафона, который охватит школы, вузы, где в учебных заведениях будут проводиться презентации программы мероприятий «Казань – молодежная столица ОИС-2022», чтобы как можно больше молодежи и потенциальных партнеров узнали о них и, при желании, стали участниками, волонтерами, частью большой команды.

У молодежи Татарстана есть большой интерес к странам Организации исламского сотрудничества. В странах исламского мира высокая численность молодежного населения, где-то она достигает 50% населения. И у такого большого сообщества, к которому причислена и молодежь Татарстана, единые фундаментальные ценности – общегуманитарные ценности ислама.

tatspb.tatarstan.ru