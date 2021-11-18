Данис Шакиров принимает участие в конференции, посвященной сотрудничеству с соотечественниками

В здании Медиа Холдинга “ЮГРА” Ханты-Мансийска, в формате онлайн проходит VI Международная конференция «Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды».

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров стал модератором и спикером площадки “Воспитание личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. Сохранение исторического и культурного наследия, национальных традиций”.

Данис Шакиров поприветствовал участников конференции от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета

Всемирного конгресса татар и рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Также он внес предложения в резолюцию конференции.

Участники конференции – представители 21 зарубежной страны, среди которых руководители татарских общественных организаций.