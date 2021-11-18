Василь Шайхразиев посетил культурный центр “Туган тел” в Киргизской Республике

Сегодня, в рамках поездки в Киргизскую Республику, Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Татаро-Башкирский культурный центр “Туган Тел” в Бишкеке.

Руководитель центра Гульсина Ульмаскулова ознакомила гостей с деятельностью организации, рассказала, что в центре «Туган тел» отмечают национальные и религиозные праздники, а также поделилась планами на будущее.

Татаро-Башкирский культурный центр расположен в Ассамблее народов Кыргызстана.