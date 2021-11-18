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Василь Шайхразиев посетил культурный центр “Туган тел” в Киргизской Республике

Василь Шайхразиев посетил культурный центр “Туган тел” в Киргизской Республике

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.11.2021 0 4

Сегодня, в рамках поездки в Киргизскую Республику, Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Татаро-Башкирский культурный центр “Туган Тел” в Бишкеке.

Руководитель центра  Гульсина  Ульмаскулова ознакомила гостей с деятельностью организации, рассказала, что в центре «Туган тел» отмечают национальные и религиозные праздники, а также поделилась планами на будущее.

Татаро-Башкирский культурный центр расположен в Ассамблее народов Кыргызстана.

 

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