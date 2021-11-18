Татары Карши посадили деревья дружбы

В акциях в городе Карши, приуроченных к Международному дню толерантности и Национальной неделе толерантности, активное участие приняли представители татарско-башкирского национального культурного центра.

Одно из мероприятий состоялось в рамках проекта «Содействие профилактике насильственного терроризма и радикализации в Узбекистане», инициированного информационно-консультационного центра «Юксалиш» при поддержке Хокимията Кашкадарьинской области, областных управлений юстиции, культуры, других партнеров, а также региональных национальных культурных центров.

Участники мероприятия познакомились с произведениями изобразительного искусства и народно-прикладного творчества, выставками национальных культурных центров, выступлениями фольклорных ансамблей и самодеятельных артистов национальных культурных центров, а также приняли участие в конференции.

Новое исполнение одной из популярных татарских песен продемонстрировал Ильдар Рахматуллин. Щедрыми аплодисментами зрители проводили и исполнительниц татарских танцев – Бахору и Диёру Ибрагимовых, а также Амину Эгамбердиеву.

Участники акции посадили во дворе Дома дружбы города Карши деревья, символизирующие чувство взаимного уважения и дух единства наций и народов, царящие в многонациональном Узбекистане.

Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности и Национальной неделе толерантности, продолжатся в районных центрах Кашкадарьинской области.

Равиль Авилов,

г.Карши, Республика Узбекистан