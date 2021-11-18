В Челнах впервые покажут спектакль о Тукае с новыми биографическими данными

Премьера спектакля «Без китәбез, сез каласыз» («Мы уходим, вы остаетесь») откроет зрителю новые факты из жизни известного автора Габдуллы Тукая. Они появились после того, как одноименная пьеса была уже написана, напечатана в книгах, поставлена в театрах. Об этом сообщили в татарском драмтеатре имени Аяза Гилязова.

«Чтобы отыскать рукописные факты, обратились к дочери Туфана Миннуллина Альфие. В отцовском доме, в его библиотеке, между книгами она нашла правки. Допустим, если раньше было общеизвестно, что Тукай любивший высмеивать богачей, не принимавший от них помощи, на самом же был вхож в дом фабриканта Акчурина. Больше того, он не отказывался от предложенной ими помощи», – сообщили в театре.

Ожидается, что дочь Туфана Миннуллина приедет на премьеру спектакля. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель театра Олег Киньзягулов. В постановке будет отражено отдельное событие из жизни Тукая, когда он в 1909 году гостил в Симбирской губернии у фабрикантов Акчуриных.

Ольга Степанова

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